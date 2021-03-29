Известная актриса Шерон Стоун рассказала, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны своего дедушки.
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Об этом сообщает The New York Times.
Стоун написала автобиографию The Beauty of Living Twice, которая выйдет уже завтра, 30 марта. Там говорится о том, что мама Шерон была против того, чтобы она рассказывала эту жуткую историю на весь мир. Но актрисе все же удалось ее переубедить.
В книге Шерон расскажет не только об изнасилованиях, но и о том, как пережила инсульт. И еще она упомянула в автобиографии, как ей делали операцию на головном мозге.
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