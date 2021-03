Актриса страдала вместе со своей сестрой.

Известная актриса Шерон Стоун рассказала, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны своего дедушки.

Об этом сообщает The New York Times.

Стоун написала автобиографию The Beauty of Living Twice, которая выйдет уже завтра, 30 марта. Там говорится о том, что мама Шерон была против того, чтобы она рассказывала эту жуткую историю на весь мир. Но актрисе все же удалось ее переубедить.

В книге Шерон расскажет не только об изнасилованиях, но и о том, как пережила инсульт. И еще она упомянула в автобиографии, как ей делали операцию на головном мозге.

Автор: Диана Могилевич