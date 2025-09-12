Она перестала носить кольцо.

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев разорвала помолвку и отношения с американским чемпионом по сноубордингу Шоном Уайтом.

Об этом пишет издание People, ссылаясь на близкий к паре источник. Звезды до сих пор не комментировали это решение, однако инсайдер говорит, что оно было совместным и непростым. "Оно принято с любовью и глубоким уважением друг к другу", - сказал он.

Последний раз влюбленных видели вместе 31 августа в Лос-Анджелесе, они держались за руки во время прогулки. Но уже 7 сентября Нина появилась на красной дорожке премьеры фильма "Eternity" в Торонто без кольца. Более того, она "открепила" сообщение о помолвке в своем Instagram-аккаунте.

Видео дня

Пара начала встречаться в 2019 году и в начале пандемии COVID-19 решила жить вместе. В мае 2020-го Уайт впервые подтвердил их роман в соцсетях, показав, как актриса стрижет ему волосы во время локдауна.

Влюбленные часто появлялись на красных дорожках, делились снимками с путешествий и фестивалей. В 2022 году Добрев поддерживала Уайта на его последних, пятых зимних Олимпийских играх в Пекине.

В октябре 2024-го Уайт сделал предложение возлюбленной во время романтического ужина в Нью-Йорке. Он организовал сюрприз, сказав, что они идут на мероприятие от Anna Wintour, но на самом деле подготовил предложение руки и сердца с кольцом от Lorraine Schwartz.

Напомним, в июне стало известно о разрыве отношений актрисы Дакоты Джонсон с лидером группы Coldplay Крисом Мартином. Их союз длился восемь лет.

Вас также могут заинтересовать новости: