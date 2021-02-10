Актер находится в лечебном учреждении уже более пяти недель

Голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии актером Шайей ЛаБафом.

Читайте такжеАмериканский Netflix убрал из библиотеки фильмы с участием Джонни ДеппаОб этом сообщает Variety.

Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду не увольняли.

Дело в том, что Шайа ЛаБаф в настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре, поэтому решил сделать перерыв в карьере.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что артист находится в лечебном учреждении уже более пяти недель. От чего именно его лечат, не уточняется.

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Исполнительница FKA подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием.

FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

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Автор: УНИАН