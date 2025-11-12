Актер отреагировал на решение судей.

Южнокорейского актера и звезду сериала "Игра в кальмара" О Йон Су, которого обвинили в сексуальных домогательствах, оправдали.

Как сообщает BBC, суд отменил приговор 81-летнему мужчине. Судьи заявили, что О Йон Су прошел курсы по вопросам сексуального насилия, и сделали предположение, что инцидент произошел давно, поэтому некоторые показания женщины могут быть ложными.

"Есть вероятность, что память жертвы со временем была искажена, и когда есть сомнения... Подсудимому должно быть предоставлено преимущество", - заявили судьи.

Сам актер отметил, что "благодарен суду за его мудрое решение".

Что известно о деле актера О Йон Су

Актера обвинили в сексуальных домогательствах три года назад. Заявление на него подала экс-коллега, которую он, по ее словам, "непозволительно обнял", "касался тела и без разрешения поцеловал в щеку". Эти действия произошли в 2017 году. Сначала расследование дела было приостановлено, однако позже его рассмотрение возобновили.

В 2024 году обладателя "Золотого глобуса" за "Лучшую мужскую роль второго плана" признали виновным. Ему вынесли приговор - восемь месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. К слову, он отрицал свою вину и теперь, вероятно, это дело закроют.

