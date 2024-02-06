Мужчину могут посадить в тюрьму.

79-летнего южнокорейского актера О Ён Су, который известен по сериалу "Игра в кальмара", могут посадить в тюрьму. Ему грозит один год лишения свободы по делу сексуальных домогательств. Это дело перестали рассматривать, но на днях возобновили следствие, о чем пишет агентство Yonhap.

На актера подала в суд женщина, которую он в 2017 году якобы "непозволительно обнял", "касался ее тела" и "без разрешения поцеловал в щеку". Обвинения в сексуальных домогательствах актеру официально предъявили еще в ноябре 2022 года.

Кстати, сам О Ён Су свою вину отрицает и комментирует эту ситуацию так:

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"Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я чувствую боль, чувствую, что вся моя жизнь разваливается на части".

Приговор суда по его делу назначен на 15 марта.

Чем известен актер О Ён Су

О Ён Су - известный южнокорейский актер. Он сыграл во многих сериалах, самые известные из которых: "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" и "Игра в кальмара", который вышел в 2021 году и имел огромную популярность. Кстати, за игру в этой ленте он получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме". С наградой актера поздравил даже президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Напомним, недавно звезду сериала "Эйфория" - актера Джейкоба Элорди-обвинили в нападении на репортера.

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