О Ён Сун проведет за решеткой 8 месяцев.

Корейського актера О Ён Су осудили за сексуальные домогательства. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и двух лет условного срока.

Также, согласно постановлению суда, Ён Су также нужно пройти 40-часовую программу лечения сексуальных посягательств.

Известно, что еще в 2017 году О Ён Су обвинили в домогательствах. Актер без разрешения касался и целовал женщину. Она, в свою очередь, отметила, что это произошло на набережной. Мужчина, по ее словам, обнял ее и поцеловал в щеку.

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После этого женщина подала иск в суд. На судебном заседании звезда "Игры в кальмара" не признал себя виновным, однако принес свои извинения девушке, которая расценила его поведение как домогательство.

В своем последнем слове на суде 79-летний актер сказал, что это дело положило конец его актерской карьере.

Напомним, ранее О Ён Сун сказал, что испытывает боль из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

"Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я чувствую боль, чувствую, что вся моя жизнь разваливается на части", - отметил актер.

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