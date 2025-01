Угрозы о депортации артистка получила после своего видео, в котором поддержала депортированных американцев.

Знаменитая американская певица Селена Гомес, известная хитами "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me", получила угрозы о депортации из США. Причиной этого стало видео исполнительницы, в котором она со слезами на глазах поддержала мексиканцев, которых изгоняют из США.

На днях в своем Instagram артистка опубликовала ролик, в котором отреагировала на решение новоизбранного президента США Дональда Трампа о депортации мексиканцев, которые нелегально попали в страну. Глава государства уже подписал указ об их изгнании.

Гомес в сети не смогла сдержать слез и рассказала, что ей жаль людей, которых депортируют. Они, по ее словам, бежали от бедности и насилия, ища лучшей жизни, но сейчас снова должны вернуться в плохие условия жизни.

"Я просто хотела сказать, что мне очень жаль. Все мои люди подвергаются нападениям, дети. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что-то сделать, но я не могу. Я не знаю, что делать", - сказала в видео знаменитость.

Позже Селена удалила видео из соцсетей. Однако на него уже успел отреагировать в своем X кандидат в сенаторы США Сэм Паркер. Он опубликовал пост, в котором пригрозил звезде выдворением из страны. Паркер убежден, что певица не ценит свое американское гражданство.

Как известно, у звезды есть мексиканские корни. В 1970-х годах ее бабушка и дедушка эмигрировали в Техас из Монтеррея, Мексика.

"Селена Гомес выбрала нелегальную жизнь, а не Америку, потому что она является потомком мексиканских нелегалов в третьем поколении, которые получили гражданство по амнистии 87-го года. Она относится к Америке, как и ее родители-нелегалы, как к человеку, имеющему право на получение гражданства. Возможно, Селену тоже следует депортировать?" - написал кандидат в сенаторы.

Исполнительница прокомментировала заявления Паркера и ответила на них в своем Instagram. Гомес с иронией поблагодарила его "за смех" и "за угрозы".

"О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозы", - написала артистка.

Напомним, ранее Селена Гомес поделилась радостной новостью. Певица сообщила, что выходит замуж. Избранник звезды - 36-летний продюсер Бенни Бланко - сделал предложение возлюбленной.

