Руперт Гринт поделился первым кадром новорожденного ребенка.

Британский актер Руперт Гринт, у которого ранее возникли проблемы с налоговой, сообщил радостную новость в сети - он во второй раз стал отцом. Артист, наиболее известный по роли Рона Уизли в серии фильмов "Гарри Поттер", рассекретил пол второго ребенка и показал его первое фото.

Радостной вестью знаменитость поделился на своей странице в Instagram. Как известно, он состоит в браке с актрисой Джорджией Грум. Женщина родила ему дочь. Более того, пара решила не скрывать имени новорожденной и раскрыла, что назвала ее Голди Джи Гринт.

Гринт решил не рассказывать, когда именно родилась малышка. Однако он опубликовал ее первое фото в своем блоге, на котором девочка позировала на камеру в вязаном свитере серого цвета и белом боди с вышитым на нем ее именем.

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36-летнего актера папарацци и раньше замечали на прогулке с двумя детьми. Поэтому, вероятно, крошка родилась несколько недель назад, однако семья решила объявить о пополнении в семье только сейчас. В подписи к кадру звезда "Гарри Поттера" добавил, что пока новорожденный ребенок - идеальный.

"Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что)", - с юмором написал под фото Гринт.

Отметим, что артист в 2011 году женился на Джорджии Грум. Супруги, кроме новорожденной дочери, также воспитывают пятилетнюю дочь Уэнсдей Джи Гринт. Актер редко рассказывает о личной жизни и почти не делится семейными кадрами в сети. Однако ранее он признавался, что ему нравится быть отцом, а рождение первенца изменило его взгляды на жизнь.

Напомним, ранее 38-летняя Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Она родила дочь от 34-летнего рэпера Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер. Отец ребенка показал его первые кадры после рождения.

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