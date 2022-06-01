Участники группы поддержали Украину.

Немецкая метал-группа Rammstein дала концерт в Цюрихе, во время которого решила поддержать Украину в развязанной РФ войне. Участники группы прямо на сцене развернули флаг Украины.

Так, один из фанатов пришел на концерт с украинским флагом. После того как музыканты исполнили песню Engel, они спустились на надувных лодках в толпу поклонников и подхватили наш флаг.

"Рука об руку, больше никогда не будем одинокими", - сообщает пресс-служба группы на странице в Facebook.

Кроме того, обозреватели издания Tribune de Genève отметили, что во время выступления Rammstein на сцене были спецэффекты - взрывы, которые напоминали о войне в Украине.

"Взрывы на сцене иногда напоминали войну у ворот Европы. Желто-голубой флаг взвился над толпой на несколько мгновений, прежде чем она его "всосала" назад", – сообщает издание.

Напомним, ранее в клипе Stefania нашли пророчество для Украины и России.

Вас также могут заинтересовать новости: