Молодой человек защищал Украину с начала полномасштабного вторжения.

Украинская певица Мария Бурмака поделилась с поклонниками печальной новостью - от сердечного приступа умер ее младший брат Святослав. Сердце мужчины перестало биться ночью, 4 января.

На своей странице в Instagram Бурмака рассказала, что ее брат был военным. Во время защиты Украины на фронте он был ранен и контужен. Долгое время молодой человек лечился в госпитале.

В апреле, как рассказала Бурмака, его комиссовали по состоянию здоровья.

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"Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте захоронения я напишу позже", - написала Мария Бурмака.

Известно, что Святослав был участником боевых действий, служил в 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила.

Напомним, на войне погиб известный украинский актер Андрей Павленко, сыгравший в "Ментовских войнах", "Женском докторе", "Подкидыше" и других сериалах.

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