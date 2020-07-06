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"Пивной животик": Олю Полякову раскритиковали за танец с дочерью

17:06, 06 июля 2020
Звезды
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Оля показала танец / фото instagram.com/polyakovamusic

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При этом фанаты раскритиковали певицу за такой тренд и отметили, что Полякова с дочерью танцевали невпопад.

"Полякова без макияжа стремная", "Так и не скажешь, что это та самая фееричная женщина в кокошнике", "Интересно, а ребенок понимает что он такими жестами показывает?", "Ждал, пока Оля локтем дочку вырубит", "Она что беременна? Или пивной животик?", - написали фанаты.

Как сообщает УНИАН, Полякова сверкнула грудью в откровенном платье.

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