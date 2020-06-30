Оля Полякова сверкнула грудью в откровенном платье
16:16, 30 июня 2020Звезды
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Певица станцевала в откровенном платье.
Полякова показала танцы / фото УНИАН
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инста-сториз видео, на котором она танцует на травке.
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На кадрах Оля предстала в коротком платье с цветочным принтом. Изюминкой "лука" было глубокое декольте, которое еле прикрывало грудь певицы.
Оля снимала себя и свою старшую дочь Машу на сэлфи-камеру. Девушки красиво танцевали под песню "Туманы", автором которой является Макс Барских.
Оля Полякова показала грудь / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее дочь Оли Поляковой покорила сеть платьем с глубоким декольте.
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