Только эти китайские знаки Зодиака окажутся в эпицентре удачи в 2026 году

2026 год обещает стать по-настоящему жарким и насыщенным. Год будет отмечен резкой сменой энергетики: многие внешние планеты покинут медлительные, устойчивые и эмоционально ориентированные земные и водные знаки, переместившись в более динамичные, активные и социальные огненные и воздушные. На фоне этого турбулентного времени четыре знака китайского Зодиака окажутся в особенно выигрышном положении, буквально притягивая к себе удачу и возможности, пишет журнал Parade со ссылкой на эксперта по китайской астрологии Джанин Лоу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По ее словам, энергия Огненной Лошади усилила врожденную независимость и беспокойный характер этого знака, сформировав мощную потребность в свободе, самовыражении и снятии любых ограничений. Она также рассказала, что в историческом и социальном контексте такие годы нередко совпадали с периодами потрясений, культурных трансформаций и коллективных движений, когда люди решались бросать вызов авторитетам, пересматривать свою идентичность и добиваться радикальных перемен.

Собака

Год Огненной Лошади усилит стремление к взаимодействию и совместным действиям, сделав 2026 год максимально социальным. Астролог и эксперт по фэн-шуй Донна Стеллхорн рассказала, что год Лошади принес множество встреч, новых знакомств и шансов укрепить уже существующие связи.

Именно поэтому особую выгоду получат те, кто родился в год Собаки (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). По словам Стеллхорн, их открытость, умение выстраивать отношения и любовь к общению с близким кругом сыграют ключевую роль.

Она также отметила, что Собаки смогут воспользоваться дополнительными возможностями в сфере образования – от поступления в желаемые учебные заведения до получения доступа к ранее недоступным источникам финансирования. Кроме того, 2026 год может принести им больше поездок и расширение жизненного кругозора.

Джанин Лоу добавила, что представители этого знака ощутят усиленную защиту, поддержку со стороны окружающих, рост узнаваемости и долгожданное признание. Для некоторых этот период станет возвращением к более спокойной и устойчивой жизни после длительного напряжения и ответственности.

Овца

Рожденные в год Овцы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) традиционно отличаются творческим мышлением, эмпатией и развитым эмоциональным интеллектом. Хотя темп Года Огненной Лошади может показаться им слишком стремительным, социальная составляющая этого периода окажется для них особенно благоприятной, прежде всего в профессиональной сфере.

Овцы смогут реализовать себя через совместные проекты, сотрудничество и творческие союзы. Их умение общаться и выражать эмоции поможет выделиться в насыщенной событиями среде и привлечь внимание. Особенно заметным станет успех в командной работе с единомышленниками.

Джанин Лоу отметила, что в год Лошади Овцы выигрывают за счет "мягкой силы". По ее словам, они получили стабильную поддержку и более бережные условия для роста, а прогресс будет развиваться плавно и последовательно, помогая восстановить уверенность и внутреннюю устойчивость.

Тигр

Люди, появившиеся на свет в год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022), обладают яркой харизмой, смелостью и лидерским потенциалом. В 2026 году эти качества сделают их центром притяжения для значимых и вдохновляющих событий.

Донна Стеллхорн отметила, что у Тигров значительно активизируется сфера любви и романтики. По ее словам, энергия Лошади, ориентированная на действие и страсть, усилит их природный магнетизм и тягу к приключениям.

Она также рассказала, что год Лошади способен открыть перед Тиграми новые, пусть и рискованные, возможности в финансах, лидерстве и творческой самореализации. Речь может идти о нестандартных проектах, инвестициях или ситуациях, где они окажутся в центре внимания.

Джанин Лоу добавила, что после более инертного Года Змеи Тигры почувствуют возвращение импульса: застойные процессы сдвинутся с места, появится ощущение движения вперед, а уверенность в собственных силах заметно вырастет. По ее словам, решения будут приниматься легче, а возможности – открываться быстрее.

Лошадь

Поскольку 2026 год проходит под знаком Лошади, люди, рожденные в другие годы Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), почувствуют усиление своих ключевых качеств – стремительности, своболюбия и внутреннего драйва. Именно они будут задавать общий ритм и тон происходящему.

Джанин Лоу отметила, что в собственный год Лошади энергия максимально совпала с внутренним состоянием представителей этого знака. Она рассказала, что это дает ощущение гармонии с происходящим, больше свободы, движения, перспектив, возможностей для роста, поездок и возрождения страсти к жизни.

При этом эксперт подчеркнула, что для Лошадей особенно важно сохранять баланс и устойчивость. По ее словам, только в этом случае мощный энтузиазм года сможет перерасти не в хаотичную активность, а в долгосрочный, осмысленный и по-настоящему значимый прогресс.

Напомним, ранее был составлен китайский гороскоп на 2026 год для всех знаков.

