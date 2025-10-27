Женщина сообщила, что их отношения закончились.

Украинская блогерша Елена Мандзюк объявила, что больше не общается с ветераном российско-украинской войны, героем реалити "Холостяк-13" Александром Тереном.

Утром в понедельник, 27 октября, блогерша опубликовала в Threads скриншот, на котором можно увидеть, что она заблокировала Терена в Instagram. Причины разрыва Мандзюк на назвала, однако проинформировала подписчиков, что их общение завершилось:

"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл. Но из уважения к себе, я оставлю это без дальнейших комментариев, мы просто больше не общаемся".

В комментариях блогерша отметила, что не хочет скрывать сам факт прекращения отношений с Тереном, однако причины этого разрыва - исключительно их дело. Одна из комментаторов оставила шутливый вопрос, не случилось ли это из-за флирта Терена с участницей нового сезона шоу "Холостяк" Виточкой. Мандзюк ответила так:

"Виточке желаю сил и вдохновения. Лично об этой девочке не знаю ничего, кроме того, что видела в сети".

Напомним, слухи о романе Мандзюк и Терена ходили уже длительное время, однако они ни разу не подтверждали романтическую связь. Оба только говорили, что имеют близкие отношения и поддерживают друг друга.

