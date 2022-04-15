По словам девушки, когда она выбежала на сцену, россияне смеялись.

На днях в США состоялся концерт российского комика Нурлана Сабурова. Во время его выступления на сцену выбежала активистка в платье с красными каплями, символизирующие кровь убитых украинцев.

Тогда Нурлан неудачно пошутил, спросив: "Извините, это месячные?" После такой шутки пользователи сети "разнесли" Сабурова, в том числе и украинские знаменитости.

Сейчас и сама активистка Юлия Косивчук решилась прокомментировать этот инцидент. Она ответила Нурлану на его "туалетный юмор"

"Нет, отброс, это у меня не месячные, как ты неладно перднул своим ртом, это я - Украина! И пока ты здесь зарабатываешь бабло, развлекая конч*ных рабов - я истекаю кровью", - сказала девушка.

Юлия добавила, что россияне смеялись над ней, когда она выбежала на сцену. И только несколько людей, по ее словам, вышли из зала.

"После того как я так прорвалась на сцену, холопы продолжали ржать. Но обезьянка с тарелками в их мозге бессмертна. Лишь несколько молодых людей вышли из зала. Клоун Нурлан Сабуров живет в Москве и платит налоги. Он не говорит о войне своим многотысячным подписчикам, потому что он за мир. Вчера зал был полон. Билеты по 135$. Сколько еще пуль они купят за эти деньги? Молчание - это преступление", - добавила активистка.

Напомним, ранее концерт "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго отменили, благодаря давлению украинской диаспоры.

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