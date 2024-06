Инсайдеры рассказали, почему пара не может быть вместе.

Известный оскароносный актер Бен Аффлек и его жена - певица Дженнифер Лопес - переживают трудности в отношениях. Пара больше не живет вместе и близкое окружение звезд объяснило почему.

Как пишет издание In Touch, инсайдеры рассказали, когда знаменитости поняли, что больше не могут быть вместе. Отмечается, что съемки документального фильма Джей Ло "The Greatest Love Story Never Told" стали настоящим открытием для супругов. Влюбленные поняли, что не подходят друг для друга.

Во время съемок картины актер рассказал шокирующую новость. По его словам, жена во время работы над ее музыкальным альбомом "This Is Me... Now" показывала авторам песен любовные письма, которые он когда-то ей писал.

"Вещи, которые являются частными, я всегда считал священными и особенными отчасти потому, что они частные", - поделился Аффлек.

Сама Лопес говорит, что понимает чувства возлюбленного. При этом она убеждена, что Бен принимает ее чрезмерную публичность.

"Но он любит меня, он знает, что я художник, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами, потому что он знает, что не может меня остановить", - добавила певица.

После инцидента супруги задумались над тем, что им действительно не стоит быть вместе. Инсайдеры указали, что Дженнифер очень любит внимание публики, а Бен стремится оставаться в стороне и не показывать свое личное.

"Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные", - добавил источник.

Как известно, пара больше не живет вместе. Отмечается, что актер устал от постоянных требований жены. Его все чаще замечают на публике без артистки и даже без кольца, которое раньше он не снимал. Пока знаменитости не комментировали разрыв отношений, но их окружение говорит, что супруги планируют развестись.

К слову, Бен и Джей начали отношения в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но позже отменили ее. После 20-летнего перерыва пара воссоединилась и тайно заключили брак в 2022 году.

