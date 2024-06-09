Стоимость роскошного особняка составляет 60 миллионов долларов.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж - оскароносный актер Бен Аффлек - переживают кризис в браке. На фоне этого звездные супруги решили продать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе.

Как сообщил инсайдер изданию Daily Mail, пара уже даже успела нанять риелтора, который помогает им найти покупателя. Свой дом в Беверли-Хиллз, который они приобрели в прошлом году, они хотят продать за 60 миллионов долларов. Сообщается, что близкий родственник супругов уже даже показывал особняк покупателям, однако нового владельца еще не нашли.

Сейчас Лопес в активном поиске нового дома, куда она переедет вместе с детьми. В то же время Аффлек переехал в Брентвуд, где арендует жилье за 100 тысяч долларов в месяц.

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На сайте недвижимости Zillow появились фотографии совместного имения актеров. В описании дома указано, что в нем есть 17 комнат, а общая территория составляет 10 тысяч квадратных километров. Более того, на участке также есть гостевой дом, дом для смотрителя, гараж на 15 автомобилей и 80 парковочных мест.

Также указано, что новый владелец будет иметь свой спортивный комплекс с баскетбольным полем, пиклболом, тренажерным залом, боксерским рингом, баром и бассейном.

Что известно о браке Лопес и Аффлека

В 2001 году Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились, и сразу актер сделал предложение возлюбленной. Свадьба была запланирована на 2003 год, но впоследствии они ее отменили. После почти двадцатилетнего перерыва они снова воссоединились и во второй раз решили пожениться в 2022 году во время пандемии.

Однако в последнее время распространяются слухи о возможных проблемах в их отношениях. Более того, Лопес на фоне слухов о кризисе в браке с Аффлеком даже отменила концертный тур.

Напомним, ранее друзья Дженнифер Лопес рассказали, как она переживает кризис в браке.

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