Актриса также призналась, почему отписалась от бывшего в соцсетях.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко призналась, как с экс-супругом Андреем Фединчиком поделили опеку над общим сыном.

Не секрет, что супруги развелись в этом году. Однако, по словам Наталки, бывший муж продолжает принимать участие в воспитании их 8-летнего сына Андрея.

"Мы воспитываем сыночка вместе. Все хорошо. Я не буду вдаваться в подробности. Единственное, что мне хочется сказать, что Андрей очень хороший папа", - отметила она в комментарии для "Ранку у великому місті".

Кстати, Денисенко отписалась в соцсетях от бывшего и объяснила свое решение так:

"Иногда так бывает легче. Это мои личные какие-то штуки. Сейчас вообще такой тяжелый период, уже полгода, как я разведена, но это очень больно. Если кто-то думает, что мне не больно, то мне очень больно".

К слову, Наталка и Андрей прожили в браке 8 лет. Однако в мае этого года стали распространяться слухи об их разводе. Позже актриса, которая и была инициатором завершения отношений, подтвердила эту информацию. В заявлении Денисенко отметила, что причиной расставания стала "потеря чувств друг к другу".

Напомним, ранее стало известно, что Наталка Денисенко закрутила новый роман.

