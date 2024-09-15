Возлюбленному актрисы вручили награду в особый день.

Известная украинская актриса, звезда "Крепостной" Наталья Денисенко рассказала, что ее муж - актер и военный Андрей Фединчик - получил награду. Президент Украины наградил артиста отличием в важный для супругов день.

Как известно, во вторую субботу сентября в Украине отмечают День кинематографистов. По случаю профессионального праздника Владимир Зеленский издал приказ о награждении государственными наградами известных деятелей украинского кино.

Следовательно, среди тех, кто получил награды есть и Фединчик. До того как стать на защиту государства в 2022 году, он был очень популярным в Украине актером и снимался во многих сериалах, в частности, "Зоя", "Райское место", "Клан ювелиров".

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Актера наградили орденом "За заслуги" III степени. Известием об этом Денисенко поделилась в своем Instagram. Она отметила, что гордится мужем и хотела, чтобы поклонники знали о достижениях Андрея, поэтому и рассказала об этом в сети.

"Увидела новость, что в честь Дня кино моего мужа наградили орденом "За заслуги" III степени. Меня всегда удивляло это сочетание большой силы и скромности моего мужа! Он никогда не напишет об этом в соцсетях. Это именно тот человек, который ничего не будет делать "на показ", искренний и очень справедливый! Не прекращаю тобой гордиться", - написала кинозвезда.

К слову, государственные награды также получили режиссер Алан Бадоев. Его наградили орденом "За заслуги" III степени. Актриса Ирма Витовская получила орден княгини Ольги III степени, а актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева признали заслуженным деятелем искусств Украины.

Напомним, ранее Наталка Денисенко поехала на отдых с мужем-воином и показала фото с ним. Супруги отправились в отпуск в горы.

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