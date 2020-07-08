В сеть "слили" беременные фото Насти Каменских
16:21, 08 июля 2020Звезды
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Настя Каменских вышла замуж за рэпера Потапа.
Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux
В социальной сети Instagram появились фотографии украинской певицы Насти Каменских. На снимках Настя в очень интересном положении.
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Сама звезда опубликовала в соцсети фото с празднования Ивана Купала. Там она позирует в длинном белом платье среди камышей. Фан-клуб певицы и ее супруга, рэпера Потапа решил разыграть пользователей сети и опубликовал фото, где Настя беременная.
"Первое фото - то, чего многие уже ждут не дождутся", - написано в посте.
Стоит отметить, что фанаты пришли в восторг от такой шутки. Хотя в каждой шутке есть доля шутки...
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала опасный трюк.
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