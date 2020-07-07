"Сосиска": Настя Каменских показала опасный трюк

Певица сняла видео в ТикТок.

Украинская певица Настя Каменских сняла видео в ТикТок, где показала сложное физическое упражнение.

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"Вроде взрослая женщина, а в душе ребенок", "Какая ты суперская", "Сосиска", "Когда глисты в заднице", "Вау, ты очень пластичная", - написали подписчики.

Стоит отметить, что на кадрах Настя предстала в трендовом костюме - оверсайз футболка и шорты модного оттенка. А такое домашнее видео набрало более 21 тысячи лайков.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских вскоре выпустит новый альбом.

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