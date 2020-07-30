Настю Каменских жестко раскритиковали за видео в белье

Певица взбудоражила поклонников.

Певица Настя Каменских сейчас гастролирует за пределами Украины. Вместе со своими танцовщицами девушка в свободное время отдыхает на море.

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Соответственно, Настя публикует очень много летних фотографий. Но на этот раз она сумела удивить абсолютно всех. Девушка сняла видео, где предстала в белом купальнике. На фоне играет песня группы Mozgi Chica Bamboni.

"Я бываю разной, но сегодня я чикабамбони", - написала Настя.

"Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что аж от ушей до колен", "Если честно, достала уже. Одно и тоже постоянно", "Куда мир катится", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Каменских показала фигуру в купальнике.

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