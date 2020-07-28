Сексуальная Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Певица отдыхает на море.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует возле моря.

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Девушка предстала в белом раздельном купальнике в черную полоску. Стоит отметить, что Настя регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. Поэтому она часто показывает подписчикам свою фигуру и делиться результатами похудения.

"Ты красотка невероятная! Мотиватор и вдохновитель", "Вау, неземная красота", "Какая же вы куколка, красивая и женственная!", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Настю Каменских раскритиковали за необычный образ.

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