Сексуальная Настя Каменских показала фигуру в купальнике
11:29, 28 июля 2020Звезды
124 0
Певица отдыхает на море.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует возле моря.
Читайте такжеНастю Каменских засыпали комплиментами за нереальное фото
Девушка предстала в белом раздельном купальнике в черную полоску. Стоит отметить, что Настя регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. Поэтому она часто показывает подписчикам свою фигуру и делиться результатами похудения.
"Ты красотка невероятная! Мотиватор и вдохновитель", "Вау, неземная красота", "Какая же вы куколка, красивая и женственная!", - написали фанаты.
Каменских показала купальник / instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, Настю Каменских раскритиковали за необычный образ.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter