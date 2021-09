Теперь актеру грозит тюремный срок.

Звезда американских телевизионных реалити-проектов 31-летний Стивен Беар поделился в Twitter домашним видео, на котором занимается сексом со своей девушкой.

В кадре видно, как девушка лежит на кровати, пристегнутая наручниками. Вокруг пары валяется куча денег, а рядом на столике лежат наркотики.

"Детка, мы должны прятать деньги под кроватью", - подписал видео Беар.

Чуть позже звезда реалити-шоу обнародовал еще одно видео. На нем влюбленные занимались оральным сексом и показали весь процесс крупным планом.

Разумеется, пользователи сети были возмущены таким поведением актера. В комментариях они пристыдили его, но, кажется, Стивену их мнение безразлично. Он рассказал, что за 12 часов заработал один миллион долларов. Поэтому он не собирается останавливаться на достигнутом.

По данным The Sun, видео было снято в Турции. Поэтому таким поведением Стивен нарушил сразу два закона. Первый - покупка или хранение наркотиков (от 2 до 5 лет тюрьмы), второй - съемка полового акта (4 года тюрьмы) и его дальнейшая публикация в соцсетях (3 года тюрьмы).

Напомним, впервые Беар появился на телевидении в 2011 году. Стивен снимался в реалити-шоу MTV Ex on the Beach в 2015 году, а затем снова в 2016 году.

Автор: Диана Могилевич