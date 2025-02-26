Супруги празднуют тройной праздник.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко публично обратилась к своему мужу-воину Егору Соболеву, который стал на защиту Украины с начала полномасштабной войны.

Сегодня, 26 февраля, супруги празднуют 15 годовщину брака и личные дни рождения. По случаю тройного праздника Падалко опубликовала трогательное видео. В ролике есть архивные кадры со свадебной церемонии звездной пары. К слову, ведущая была одета в белое платье с черными вставками впереди и решила не дополнять свой образ фатой. А Егор выбрал для себя деловой костюм черного цвета и белую рубашку.

"У нас обоих день рождения. В этот день, 15 лет назад, мы официально стали мужем и женой. Единственным нашим свидетелем был мой коллега и режиссер - Борис Долина. Он согласился нас пофотографировать. С 2022 года Егор и Борис в ВСУ", - подписала Маричка.

Реакция сети

Подписчики ведущей поздравили ее и мужа в сети:

"Поздравляю вас, дорогие наши, с хрустальной свадьбой, с 15-летием дружного и крепкого союза любви! Желаю вам, замечательные "молодожены", быть самой красивой и замечательной семейной парой"

"Многая лета в паре! Прожить до глубокой старости"

"Поздравляем! Будьте счастливы под мирным небом! Многая лета"

"Любви вам и мирного неба".

К слову, у Марички и Егора есть трое общих детей. Они воспитывают сына Михаила, а также дочерей Марию и Екатерину.

Напомним, ранее ведущая Маричка Падалко растрогала эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным.

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