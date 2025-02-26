Известная украинская ведущая Маричка Падалко публично обратилась к своему мужу-воину Егору Соболеву, который стал на защиту Украины с начала полномасштабной войны.
Сегодня, 26 февраля, супруги празднуют 15 годовщину брака и личные дни рождения. По случаю тройного праздника Падалко опубликовала трогательное видео. В ролике есть архивные кадры со свадебной церемонии звездной пары. К слову, ведущая была одета в белое платье с черными вставками впереди и решила не дополнять свой образ фатой. А Егор выбрал для себя деловой костюм черного цвета и белую рубашку.
"У нас обоих день рождения. В этот день, 15 лет назад, мы официально стали мужем и женой. Единственным нашим свидетелем был мой коллега и режиссер - Борис Долина. Он согласился нас пофотографировать. С 2022 года Егор и Борис в ВСУ", - подписала Маричка.
Реакция сети
Подписчики ведущей поздравили ее и мужа в сети:
- "Поздравляю вас, дорогие наши, с хрустальной свадьбой, с 15-летием дружного и крепкого союза любви! Желаю вам, замечательные "молодожены", быть самой красивой и замечательной семейной парой"
- "Многая лета в паре! Прожить до глубокой старости"
- "Поздравляем! Будьте счастливы под мирным небом! Многая лета"
- "Любви вам и мирного неба".
К слову, у Марички и Егора есть трое общих детей. Они воспитывают сына Михаила, а также дочерей Марию и Екатерину.
Напомним, ранее ведущая Маричка Падалко растрогала эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным.