Оксана Пахлевская представила новую книгу звездной матери.

Уже в среду, 19 марта, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко будет отмечать юбилей. Звезде литературы исполнится 95 лет. Ее дочь - писательница Оксана Пахлевская - рассказала, как чувствует себя ее мама накануне дня рождения.

Как сообщает издание ТСН.ua, в столичном Доме кино прошла презентация нового издания романа Костенко "Берестечко". На встречу с читателями пришла Пахлевская. На представлении новой книги ее автора не было. Но, как поделилась Оксана Ежи-Яновна, ее мама очень счастлива, что такие встречи происходят сейчас, даже без ее присутствия. Писательница заверила, что Лина Васильевна сейчас в Киеве и не жалуется на самочувствие.

"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", - рассказала Пахлевская.

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Как известно, свой знаменитый роман Костенко писала в течение 30 лет. Во время презентации нового издания ее звездная дочь рассказала, какие смыслы автор вкладывала в произведение и вспомнила трогательные моменты из своего детства.

"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефира. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила... Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда смотрела со слезами на глазах. "Неужели так жаль кефира?", - думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек дома, с бабушкиной пенсии. Абсолютно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе?! Потому что, если у человека есть достоинство, если у человека есть чувство свободы - все, у него не может быть никакого компромисса с системой", - поделилась писательница.

Кроме того, презентацию книги также посетила врач и исполнительница песен на слова Лины Васильевны Ольга Богомолец. В конце встречи она исполнила композицию "Простите, осень, я вас не впущу". По ее словам, видеоряд к песне создала дизайнер Ольга Навроцкая с использованием искусственного интеллекта.

"Мы все живем в эпоху Лины Костенко, а также искусственного интеллекта. Поэтому я попыталась их совместить", - отметила Богомолец.

По случаю юбилея Костенко в Украине запланировано немало культурных событий. В частности, во Львове состоится поэтический вечер. Во время него стихи поэтессы зачитают Алексей Суханов, Сергей Калантай, Андрей Исаенко, Лариса Руснак и другие звезды.

Напомним, ранее Сергей Жадан показал редкое фото Лины Костенко. Музыкант встретился с поэтессой в ее квартире, где они обсудили различные темы, и показал, как она выглядит.

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