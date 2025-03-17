Актриса ответила, общается ли с экс-возлюбленным.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна благодаря сериалам "Крепостная" и "Клятва врача", рассказала об отношениях с отцом своего сына.

Ранее она отмечала, что экс-возлюбленный Александр ни разу не видел Платона и лишь после начала полномасштабного вторжения изъявил желание познакомиться с ребенком, но встреча была неудачной.

Сейчас мальчику 12 лет и, по словам Мишиной, общение отца и сына так и не наладилось. Сама же актриса также не поддерживает связь со своим бывшим.

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"Детская ванночка уже 12 лет идет "Новой почтой" после того, как он испугался ответственности", - отметила Ксения в своем Instagram.

К слову, сейчас звезда сериалов сама воспитывает сына. С отцом ребенка она развелась, находясь на седьмом месяце беременности.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку. А после того, как они официально завершили свои отношения, он появился в театре и спустил ее с лестницы.

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