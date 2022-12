Артист исполнил только одну песню на своем концерте и покинул сцену.

Итальянский тенор Алессандро Сафина должен был выступить в Бишкеке, однако произошел неприятный инцидент. Он вышел на сцену Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева и сообщил зрителям, что организаторы концерта не заплатили ему гонорар.

В связи с этим он исполнил лишь одну песню, чтобы отдать дань преданным поклонникам, и покинул сцену.

"Мне очень жаль. Я сейчас очень злюсь и нервничаю", - отметил артист.

Зрители же ломанулись в кассу требовать возврат денег. Как сообщают росСМИ перед недовольными зрителями появилась одна из организаторов концерта и заявила, что деньги за билеты им вернут.

"Подходите к кассе, сделаем вам возврат. Мне нечего вам сказать. К сожалению, так получилось", - сказала она.

Кто такой Алессандро Сафина

Алессандро увлекается музыкой с девяти лет. Его родители были горячими поклонниками оперы и с самого детства старались привить эту страсть и своему сыну.

В середине 1990-х Сафина решает попробовать себя в новом жанре, который сам певец назвал "поп-опера". Успех пришёл к Сафине в Нидерландах, когда он принял участие в концерте "The Night of the Proms". Сингл "Luna" из альбома "Insieme a te", вышедший в 2000 году, продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель.

Помимо певческой карьеры, Сафина снялся в кино. Он сыграл самого себя в сериале "Клон" и исполнил роль художника Марио Каварадосси.

