Она отметила, что получает много внимания от мужчин.

Певица Санта Димопулос, которая недавно сообщила о разводе после 11 лет брака с мужем Игорем Кучеренко, теперь завидная невеста.

Она часто публикует в Instagram огромные букеты цветов и подарки. Поэтому внимательные подписчики заподозрили, что у Санты уже мог появиться новый избранник. Девушка прямо решила не отвечать на этот вопрос, однако отметила, что имеет много поклонников.

"Цветы приходят часто и от разных мужчин. Некоторые из них пока желают остаться инкогнито", - отметила Санта.

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Что известно о личной жизни Санты Димопулос

В 2006 году Санта познакомилась с шоуменом Андреем Джеджулой. Через два года у них родился общий сын Даниэль. Позже пара скандально завершила свои отношения, а у Димопулос появилась новая любовь - бизнесмен Владимир Самсоненко.

Влюбленные устроили роскошную свадьбу в итальянском замке, но через год брак дал трещину и они расстались.

В 2015 году Санта завязала крепкие отношения с бизнесменом Игорем Кучеренко, который старше ее на 18 лет. Но недавно стало известно об их разводе. У экс-супругов есть дочь София, которой 4 года.

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, каким бизнесом занимается после развода.

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