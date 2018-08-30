Умер Иосиф Кобзон

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.

Сегодня, на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Читайте такжеРаскрыты подробности о состоянии здоровья Иосифа Кобзона

Также росСМИ сообщали, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось. На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.