Гитарист группы Queen перенес сердечный приступ

По словам музыканта, он никогда не думал, что с ним такое произойдет, ведь вел здоровый образ жизни и правильно питался.

Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй сообщил, что его забрали в больницу с сердечным приступом.

Брайан Мэй попал в больницу с сердечным приступом. Он сам написал об этом в понедельник, 25 мая, на своей странице в Instagram, передает НВ.

"Гм, настоящий сердечный приступ (Sheer Heart Attack - название одноименного альбома группы Queen, 1974, - ред.). Я всегда немного переживал, как к этому названию отнесутся люди, которые действительно пережили сердечный приступ. Я на самом деле очень рад, что оказался в этом клубе - и меня это совсем не расстраивает! Берегите себя, друзья", - написал он.

Читайте такжеУмер американский блюзовый музыкант, который был хедлайнером Leopolis Jazz Fest

"Почему так получилось? Думаю, что 50 лет с тяжелой гитарой через плечо имеют к этому отношение, но оно того стоило!", - добавил он.

На видео, которое Брайан Мэй опубликовал на своей странице, он объясняет, что с болью в сердце его отвезла в больницу его дочь. Ему сделали операцию и установили стенты. Он рассказал, что никогда не думал, что с ним такое произойдет, ведь вел здоровый образ жизни и правильно питался.

Май у Брайана Мэйя выдался очень травматичным. Он только-только начал поправляться после того, как травмировал большую ягодичную мышцу у себя в саду, отчего не мог передвигаться без посторонней помощи, сообщает Daily Mail.

"Я и не представлял, что это привлечет такое внимание. Я забыл, что все, что касается задницы, находит отклик у людей. Меня это немного взбесило", - написал Мэй в другом посте в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что группа Queen перевыпустила свой хит "We are the Champions" и посвятила его врачам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram