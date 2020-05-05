"You are the Champions": Queen посвятила свой хит врачам и сняла клип с пустым Майданом Незалежности (видео)
Группа Queen перевыпустила свой хит «We are the Champions» и посвятила его врачам.
Об этом сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на своей странице в Facebook.
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Новая версия хита имеет название «You are the Champions».
В клипе новой версии засветился и украинский пустой Майдан Незалежности, сразу после Таймс Сквер в Нью-Йорке.
Сотрудничая через Instagram между Лондоном, Корнуоллом и Лос-Анджелесом, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт в своих домах спонтанно записали новую версию хита и переделали его на дань работникам фронтовой борьбы с коронавирусом.
«Всем фронтовым воинам, которые борются с коронавирусом во всем мире», – именно так начинается новое видео.
Группа стремится собрать 7,5 миллиона долларов за 60 дней для Фонда солидарности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения. За день группа собрала половину от названой суммы.