"You are the Champions": Queen посвятила свой хит врачам и сняла клип с пустым Майданом Незалежности (видео)

Группа стремится собрать 7,5 миллионов долларов за 60 дней для Фонда солидарности COVID-19.

Группа Queen перевыпустила свой хит «We are the Champions» и посвятила его врачам.

Об этом сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на своей странице в Facebook.

Читайте такжеUPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Новая версия хита имеет название «You are the Champions».

В клипе новой версии засветился и украинский пустой Майдан Незалежности, сразу после Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Сотрудничая через Instagram между Лондоном, Корнуоллом и Лос-Анджелесом, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт в своих домах спонтанно записали новую версию хита и переделали его на дань работникам фронтовой борьбы с коронавирусом.

«Всем фронтовым воинам, которые борются с коронавирусом во всем мире», – именно так начинается новое видео.

Группа стремится собрать 7,5 миллиона долларов за 60 дней для Фонда солидарности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения. За день группа собрала половину от названой суммы.