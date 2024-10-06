Артист ответил, когда его можно будет увидеть среди политиков.

Украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя после высказывания о своих политических амбициях неожиданно вспомнил депутатку Марьяну Безуглую. Исполнитель также ответил, действительно ли он в ближайшее время хочет пойти в политику.

На днях музыкант впервые заговорил о своих политических амбициях и отметил, что может оказаться в политике, когда захочет этого. На это отреагировала Безуглая и посоветовала исполнителю "не участвовать в интригах, которые и так уже привели к плачевным последствиям, стагнации".

В свою очередь Тополя записал видео в Instagram и заявил, что депутатка, мол, хочет присоединиться к его политической силе, но он отказал ей в этом. Именно поэтому, как говорит Тарас, Марьяна негативно отзывается о его амбициях.

Видео дня

"Тополя придет - порядок наведет! Не хотел комментировать слухи относительно моего похода в политику. Но уже когда Марьяна Безуглая вышла со статьей и вспоминает меня, дает советы, то должен отреагировать. Марьяна Безуглая хотела попасть в мою политическую силу. Но, к сожалению, для нее и к счастью для нас мы ей отказали. И теперь она хочет, чтобы моя политическая карьера развивалась хорошо, поэтому раздает советы. Не знаю, насколько ценные", - сказал солист "Антител".

Также Тополя добавил, что пока не планирует идти в политику, поскольку не готов полностью отказаться от музыки. Он говорит, что сейчас он хочет сосредоточиться на благотворительных концертах, во время которых будет собирать средства для ВСУ.

"Если серьезно, то "Антитела" и я как лидер группы не собираюсь в политику, по крайней мере в ближайшее время. Мы сейчас находимся в благотворительном туре. Только что вернулись из Штатов, где собрали 250 тыс. долл. для спецподразделений ГУР. Продолжаем сборы", - указал певец.

На своей странице в Facebook Безуглая ответила на упреки Тополи. Она отметила, что никаких предложений не получала от артиста.

"Тарас Тополя не делал мне никаких предложений", - подчеркнула депутат.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай ответила на слухи, что она идет в политику и будет в Офисе Президента.

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