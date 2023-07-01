Юрко Юрченко рассказал, что он не был к этому готов.

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко, который в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины вступил в ряды ВСУ, а также устраивает благотворительные концерты, почти полностью потерял слух. Это произошло во время его выступления в Киеве.

"На благотворительном концерте в Киеве для "Стальных женщин Азова" почти полностью потерял слух (аж неудобно, что не на нуле, там и громче бывало). Такой себе прикольчик для профессионального музыканта", - рассказал Юрченко на своей странице в Facebook.

Он думает, что это могло произойти из-за переутомления, или из-за акубаротравмы. Также Юрченко допускает, что мог почти полностью потерять слух из-за вражеских "прилетов".

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Певец признает, что у этой ситуации есть серьезные минусы. У него "трещит" в ушах. Кроме этого, Юрченко не скрывает, что сейчас его пугают обычные звуки.

"Все ближайшие концерты и важные поездки отменил. И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички шугаюсь, словно от выстрела. Да и в тональность не попадаю", - признал артист.

Однако музыкант не отчаивается. Он шутит, что в этой ситуации есть еще и плюсы. Так, Юрченко радует, что он не слышит русский язык.

"Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в позитивный прогноз лечения и в наших крутых эскулапов, загнавших меня сюда силой и бережно вливающих мне в уши и вены "витаминки"!" - добавил музыкант.

Реакция сети

Фаны поддержали Юрченко. Они желают ему скорейшего выздоровления. Также комментаторы пишут:

"Слух для музыканта - главное! Держись и выздоравливай! И еще, концерт на Красной площади никто не отменял!"

"К сожалению, я знаю и понимаю ваше состояние, потому что в детстве тоже теряла слух, в момент, когда музыка составляла большую часть моей жизни... Было страшно"

"Выздоравливай, все будет хорошо!".

Кто такой Юрко Юрченко

50-летний певец выступает с группой "Скрябин". В начале полномасштабной войны Юрченко вступил в ряды ВСУ. Он рассказывал, что едва не погиб на фронте. Вместе с собратьями певец попал вражеский обстрел.

Недавно Юрченко вызверился на артистов-беглецов. Певец считает, что тем известным людям, которые не поддержали Украину, нет оправданий.

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