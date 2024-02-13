Путинист вновь отличился циничным поступком.

Российский певец Филипп Киркоров, который сейчас всячески замаливает грехи перед Кремлем, приехал к оккупантам в Горловку. Он выступил перед медиками и ранеными, которые до этого были на фронте и истребляли украинских военных.

Циничный путинист не только поддержал оккупантов, но и спел им песню известной украинской певицы Ирины Билык под названием "Снег".

В РФ уже успели поглумиться над Киркоровым и отметили, что от волнения от даже забыл слова песни, которую неоднократно исполнял на своих концертах.

К слову, Киркоров таким образом пытается вымолить прощение у Путина после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, в которой он принимал участие.

После этого артиста начали отменять. Его концерты были сорваны, а из фильмов его вырезали.

Стоит отметить и то, что Киркоров еще в первые дни полномасштабного российского вторжения поддержал агрессию Кремля. Вероятно, для него самое главное в жизни - кровавые рубли, а не честь и совесть.

Напомним, ранее "красная шапочка" Поплавская вызверилась на Киркорова. Она негодует из-за того, что его начали возвращать на росТВ.

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