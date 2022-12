17 декабря стало известно, что нашу страну на международном песенном конкурсе будет представлять группа TVORCHI. Каковы у них шансы выбороть первое место?

17 декабря в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Жюри и зрители отдали свои голоса за группу TVORCHI. Музыкальный коллектив из Тернополя уже принимал участие в Нацотборе в 2020 году, однако тогда им досталось лишь 4 место. Теперь TVORCHI поедут в Ливерпуль, где состоится Евровидение-2023.

Букмекеры уже оценили их шансы на победу.

Согласно прогнозам на официальном сайте Eurovision World, Украина снова может занять первое место в финале конкурса. Их шанс на победу - 20%. На втором месте Италия (9%), на третьем - Швеция (8%).

В первую десятку также могут войти Великобритания, Испания, Норвегия, Греция, Франция, Австралия и Польша.

Чем известна группа TVORCHI

Музыкальный коллектив состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Они познакомились в Тернополе, где поступили в один медицинский вуз. Оказалось, что оба увлечены музыкой, поэтому решили создать свою группу.

Джеффри родом из Нигерии, но учеба и творческая деятельность в Украине уже давно стала поводом полюбить эту страну и даже начать учить украинский язык. Вот что он рассказал в интервью УНИАН:

"Да, я общаюсь на украинском языке со своими друзьями, членами моей команды и большинством людей, с которыми я работаю. Каждый день прилагаю усилия, чтобы научиться свободно говорить на украинском. Хочу говорить на украинском так уверенно, как говорю на английском. Постоянно думаю о том, что совершаю ошибки и мне это немного мешает. Но когда с друзьями в компании выпью текилы, то язык льется, как родной".

Выступление TVORCHI на Нацотборе на Евровидение-2023

TVORCHI - Heart of steel: текст

Выступать в Ливерпуле они будут с композицией "Heart Of Steel", что переводится как "Стальное сердце". Как рассказал Андрей Гуцуляк, главный посыл этой песни - показать внутреннюю силу, которая есть в каждом украинце.

Текст песни:

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

"У нас есть важный месседж, который необходимо донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о нашем сильном народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать. В тексте есть слова: "Я не могу объяснить. Скажу тебе как чувствую: жизнь – это просто игра. И я играю на победу". Ими все сказано", - прокомментировал саунд-продюсер группы TVORCHI.

Напомним, у россиян "подгорает" из-за участия Украины в Евровидении.

Вас также могут заинтересовать новости: