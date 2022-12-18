Россияне прокомментировали участие Украины в Евровидении-2023. Так, 17 декабря в Киеве прошел Нацотбор, по результатам которого в следующем году на самом престижном музыкальном конкурсе нашу страну будет представлять группа TVORCHI, состоящая из украинца Андрея Гуцуляка и нигерийца Джеффри Кенни.
Пропагандисты уже успели написать: "Украина на Евровидение отправила негра".
Вот как российские пользователи реагируют на это:
- "Пхахаха. И явно он гей"
- "Чернокожего посылают, чтобы Западу угодить"
- "Предположим, выиграли они. А проводить где будут?"
- "Опять хотят приз из жалости?)"
- "Был отбор участников. У этих из 10 была лучшая песня, все решалось путем голосования"
- "Арестовича в парике нужно было отправить. Он по всем параметрам подходит"
- "Да им и выступать не надо, всё равно первое место займут"
Не промолчали россияне и в ответ на заявление Верки Сердючки, которая со сцены Нацотбора обратилась к Путину.
"Путин, чтоб ты сдох", - сказала артистка. Зал поддержал это бурными овациями, а вот россиянам это почему-то не понравилось.
"Верка Сердючка во время отборочного тура непотребства кричала в адрес России. Что ж за день сегодня такой…", - прокомментировали пропагандисты одного из российских Telegram-пабликов.
Напомним, 17 декабря в результате финала Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI.