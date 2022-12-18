17 декабря в Киеве состоялся Нацотбор. Место его проведения не разглашали, чтобы избежать провокаций и обстрелов со стороны россиян.

Россияне прокомментировали участие Украины в Евровидении-2023. Так, 17 декабря в Киеве прошел Нацотбор, по результатам которого в следующем году на самом престижном музыкальном конкурсе нашу страну будет представлять группа TVORCHI, состоящая из украинца Андрея Гуцуляка и нигерийца Джеффри Кенни.

Пропагандисты уже успели написать: "Украина на Евровидение отправила негра".

Вот как российские пользователи реагируют на это:

Видео дня

"Пхахаха. И явно он гей"

"Чернокожего посылают, чтобы Западу угодить"

"Предположим, выиграли они. А проводить где будут?"

"Опять хотят приз из жалости?)"

"Был отбор участников. У этих из 10 была лучшая песня, все решалось путем голосования"

"Арестовича в парике нужно было отправить. Он по всем параметрам подходит"

"Да им и выступать не надо, всё равно первое место займут"

Не промолчали россияне и в ответ на заявление Верки Сердючки, которая со сцены Нацотбора обратилась к Путину.

"Путин, чтоб ты сдох", - сказала артистка. Зал поддержал это бурными овациями, а вот россиянам это почему-то не понравилось.

"Верка Сердючка во время отборочного тура непотребства кричала в адрес России. Что ж за день сегодня такой…", - прокомментировали пропагандисты одного из российских Telegram-пабликов.

Напомним, 17 декабря в результате финала Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI.

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