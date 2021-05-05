Ева Бушмина продолжает показывать поклонникам пикантные видео.

Популярная певица Ева Бушмина опубликовала в Instagram новый видеоролик.

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На нем она предстала полностью обнаженной. Девушка лежит на песке у океана. При этом она легла на живот, чтобы скрыть интимные места. Но ягодицы она все же решила показать.

Также слышно, что на фоне поют птички. Собственно, ради этого звука Ева и сняла такое видео.

"Пожалуйста, включите звук", - лаконично подписала ролик певица.

Кто такая Ева Бушмина:

Ева родилась 2 апреля 1989 года в городе Свердловск Луганской области

Ева является бывшей солисткой группы "ВИА Гра"

В 2013 году начала сольную карьеру и выступала под именем Ева Бушмина

25 апреля 2016 года Бушмина объявила о том, что проект "Ева Бушмина" прекращает своё существование

В сентябре 2016 года она выпустила дебютный альбом под новым псевдонимом "LAYAH"

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Автор: Диана Могилевич