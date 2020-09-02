Во Флориде найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший популярную песню I Like To Move It.
Тело музыканта нашли утром 1 сентября, сообщают NBC Miami и TMZ.
Причины смерти музыканта пока что не установлены. Ему было 49 лет.
В начале августа Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии в отношении к женщине, которое предположительно произошло в декабре 2019 года в Майами-Бич. Позже его выпустили под залог, назначив судебные слушания на 4 сентября.
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Эрик Морилло: чем известен
Эрик Морилло родился в Нью-Йорке 26 марта 1971 года.
Наибольшую известность Морилло получил благодаря песне I Like To Move It, выпущенной в 1993 году. Трек был записан для проекта Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом (настоящее имя - Марк Куоши).
"I Like To Move It" стал одним из главных танцевальных треков, неоднократно попадая в списки разных профильных изданий.
В 2005 году песню использовали в мультфильме "Мадагаскар", где его исполнял Король лемуров Джулиан.
Морилло также трижды получал награду DJ Awards как лучший международный диджией и трижды - как лучший диджей в стиле хаус.
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