Участников коллектива депортировали в Великобританию.

Трех участников известной британской панк-рок-группы U.K. Subs не впустили на концерт в США. Музыкантов задержали на сутки в Лос-Анджелесе, где у них был запланирован концерт, после чего их депортировали обратно в Великобританию. Артисты убеждены, что причиной этому стала их критика политики американского президента Дональда Трампа, из-за которого ранее страну покинула певица Кортни Лав.

Как сообщает издание The Guardian, басист Элвин Гиббс написал в своем Facebook, что его, баранщика Штефана Гойбляйна и гитариста Марка Карри не впустили в Америку. Миграционная служба не разрешила им выступить в стране и вернула на родину. Из четырех участников коллектива в США попал только вокалист Чарли Харпер.

По словам басиста, его депортировали из страны из-за его визы, которая оказалась неправильной, а также была еще одна причина, которую представители миграционной службы отказались называть. Однако артист предполагает, что второй причиной является его частая критика деятельности Трампа.

Видео дня

"Я не могу не задать себе вопрос, сыграли ли свою роль мои частые, и не очень утешительные, публичные комментарии относительно их президента и его администрации - или, возможно, я просто паранойя", - указал Гиббс.

Он добавил, что находился в изоляторе аэропорта Лос-Анджелеса в течение 25 часов. Вечером его и других музыкантов U.K. Subs заставили сесть на самолет в Великобританию. Басист заявил, что в ближайшее время не хочет приезжать в США и выступать там.

К слову, концерт группы в Лос-Анджелесе все-таки состоялся. На сцене выступил фронтмен коллектива Харпер с дублерами U.K Subs.

Что известно о группе U.K. Subs

Коллектив основали в 1976 году в Лондоне. Сначала он назывался The Subversives, но потом его переименовали. Одним из основателей стал Гарпер, который уже почти 50 лет остается неизменным фронтменом. U.K. Subs. Песни коллектива в начале 1980-х годов регулярно входили в первую десятку британских инди-чартов.

В творчестве группы более 20 музыкальных альбомов, в частности, "Another Kind of Blues" (1979), "Brand New Age" (1980), "Universal" (2002), "Violent State" (2005). Последний "Yellow Leader" вышел в 2015 году.

Напомним, ранее Джордж Клуни раскритиковал правительство США. Звезда фильмов "Двенадцать друзей Оушена" заявил, что американские власти унижают журналистов и пытаются ограничить их права. На заявление актера отреагировал Дональд Трамп. Он не сдержал эмоций и назвал артиста "второсортным".

Вас также могут заинтересовать новости: