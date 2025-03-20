Стало известно, в какой теперь стране будет жить певица Кортни Лав.

Вдова лидера легендарной группы Nirvana Курта Кобейна - известная американская певица и гитаристка Кортни Лав объявила, что она покидает США. Причиной этому стала политика новоизбранного президента США Дональда Трампа.

О своем решении исполнительница объявила в интервью для издания Daily Mail. Более того, кроме переезда в другую страну, артистка также планирует получить новое гражданство. Стало известно, что она готовится стать гражданкой Великобритании.

60-летняя знаменитость с 2019 года часто бывает в Лондоне и даже время от времени живет там. На мероприятии Королевского географического общества в столице Великобритании она объявила, что хочет навсегда переехать в эту страну. По ее словам, она недовольна политикой республиканца и не хочет оставаться в стране, которой руководит Трамп. Уже через шесть месяцев Лав получит новый паспорт.

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"Здесь так прекрасно жить. Через полгода я наконец получу британское гражданство. Я буду гражданкой. Подаю документы, чуваки! Не сможете от меня избавиться!" - сказала звезда.

Вдова Кобейна также выразила опасения относительно правления американского президента. Она сказала: "Императорское ядро в Мар-а-Лаго. Это страшно. Это как цианид".

Стоит указать, что Кортни далеко не единственная американская знаменитость, которая решила покинуть США на фоне политики Трампа. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в эту страну переехали и другие звезды, а в целом количество американцев, которые хотят переехать увеличилось на 40%, пишет DailyMail. В частности, речь идет об актрисе Эллен Дедженерес и ее жене Порше де Росси, дизайнере Том Форде, актере Райане Гослинге и его избраннице Еве Мендес.

Напомним, ранее из США из-за Дональда Трампа выехал известный режиссер Джеймс Кэмерон. Автор картин "Аватар" и "Титаник" обеспокоен ситуацией в Америке после того, как президентом стал республиканец. По его словам, "Америка при Трампе отвернулась от всего достойного". Кинозвезда рассекретил, куда он переехал.

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