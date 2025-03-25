Президент США написал пост в соцсети.

Известный актер Джордж Клуни высказался об американском правительстве и его попытках унизить журналистов, из-за чего получил публичный ответ от Дональда Трампа.

Как сообщает издание Variety, ранее звезда фильмов "Двенадцать друзей Оушена" и "Потомки" раскритиковал власти Америки. Это произошло во время рекламирования новой ленты "Спокойной ночи и удачи", где Клуни играет роль журналиста, который сталкивается с преследованием сенатора США.

"Когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти нас подводят, четвертая должна преуспеть. Издание ABC только что урегулировало судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе... Мы видим эту идею использования правительства для запугивания или штрафования, или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными. Правительства не любят свободу прессы. Никогда не любили", - сказал Джордж в программе "60 минут".

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Реакция Дональда Трампа на слова Клуни

После интервью Клуни президент США отреагировал на его слова. На странице Truth Social он не сдерживал эмоций и назвал актера "второсортным".

"Зачем крайне дискредитированной программе "60 минут" делать полный "пафосный ролик" о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудачном политическом эксперте?. Он упорно боролся за избрание "Сонного Джо" (так называли Джо Байдена, - ред.), а потом, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я считаю, по приказу из лагеря Обамы выдвинул все для "Камалы", чтобы вскоре понять, что это не сработает", - написал Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что голливудская звезда Америка Феррера покидает США после победы Трампа на выборах.

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