В Дениз Ричардс и ее мужа Аарона Файперса стреляли, когда они ехали на студию. Инцидент случился 15 ноября.

Неизвестные обстреляли автомобиль голливудской звезды Дениз Ричардс. Она вместе с супругом Аароном Файперсом ехала на телестудию в Лос-Анджелесе, когда по машине открыли огонь. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что Дениз Ричардс находилась на пассажирском сиденье. Транспортом управлял супруг. За ними долгое время ехала машина. Когда Аарон Файперс нашел место, чтобы остановиться и пропустить транспорт, оттуда вышел водитель, начал кричать, а позже достал пистолет и выстрелил по машине звездных супругов.

Никто из них не пострадал. Пуля повредила заднюю водительскую часть корпуса. Когда Ричардс добралась до съемочной студии, она постоянно плакала. Чтобы нормально доехать домой, пара обратилась в полицию и попросила копов предоставить им сопровождение.

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Чем известна Дениз Ричардс

Американская актриса, которая прославилась ролями в фильмах "Звездный десант" и "Дикость". Сыграла роль девушки Бонда в картине "И целого мира мало".

Напомним, папарацци "засекли" Брэда Питта с младшей на 30 лет девушкой.

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