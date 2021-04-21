Скорее всего, у модели продолжается романтический отпуск с бойфрендом.

Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, снялась на пляже в купальнике.

Читайте такжеДаша Астафьева сверкнула пышной грудью в откровенном наряде (фото)Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

Совсем недавно сообщалось, что модель вместе со своим бойфрендом Денисом Жадановым устроила себе романтический отпуск на Гавайях.

На фото девушка лежит на песке практически голая, верхнюю часть купальника не видно из-за волос.

Подписчики модели написали массу комментариев под фото, восхитившись ее стройной фигурой: «Потрясающе», «Восхитительно», «Красавица», «Божественные ножки».

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Автор: Катерина Шварц