Реакция Оливии Родриго на падение уже стала вирусной в сети и вызвала шквал обсуждений.

Популярная американская певица и актриса Оливия Родриго прямо во время своего последнего концерта провалилась в открытый люк на сцене. Реакция артистки на падение завирусилась в сети.

Инцидент произошел в Мельбурне, Австралия. Сейчас исполнительница гастролирует по континенту и уже на этой неделе даст следующий концерт в Сиднее. Во время предыдущего выступления звезда не травмировалась, поэтому может продолжить свой тур.

Поклонники знаменитости сняли ее падение и распространили видео в сети. На кадрах, которые завирусились в TikTok, видно, что артистка как раз общалась со зрителями и в этот момент бежала по сцене. Она не заметила, что в сцене есть глубокая дыра, и провалилась в нее.

Присутствующие сразу отреагировали на падение взволнованными отзывами, однако уже через несколько секунд Оливия поднялась и сообщила, что с ней все хорошо. Похоже, певица не травмировалась и смогла продолжить концерт.

"О Боже мой, это было весело. Со мной все хорошо. Иногда на сцене просто есть дырка. Все в порядке", - с юмором прокомментировала инцидент Родриго.

Реакция звезды на падение вызвала восторг у ее поклонников. В комментариях под роликами люди пишут, что Оливия - настоящий профессионал:

"Оливия справилась с этим безупречно и профессионально"

"Она могла сильно удариться ногой, но ее реакция просто огонь"

"Она не переставала улыбаться, настоящий профессионал"

"Боже, она справилась с этим удивительно. Я бы начал плакать"

Напомним, ранее украинский певец Валерий Харчишин прямо во время выступления упал со сцены. Артист, несмотря на падение, продолжил концерт.

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