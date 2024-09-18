Знаменитость объяснила свой выбор.

Одна из самых известных певиц в мире, американка Билли Айлиш публично объявила, за кого голосовать на президентских выборах в США в 2024 году. Исполнительница заявила, что отдаст голос за представительницу Демократической партии Камалу Харрис и объяснила почему.

Накануне, 17 сентября в США состоялся Национальный день регистрации избирателей. Теперь желающие могут проголосовать за фаворита еще до старта самих выборов в ноябре.

Айлиш вместе со своим братом - продюсером Финнеасом О'Коннеллом - заявили, что они уже определились с выбором и будут голосовать за Харрис и кандидата на пост вице-президента США Тима Уолза. Звезды опубликовали видео в Instagram, в котором призвали американцев поддержать Камалу.

Видео дня

"Сегодня Национальный день регистрации избирателей, и мы просим вас присоединиться к нам и зайти на iwillvote.com, чтобы проверить свой статус и проголосовать досрочно, как это делаем мы. Мы голосуем за Камалу Харрис и Тима Уолза", - сказала певица.

По мнению Билли, именно демократка должна занять пост президента, потому что ее партия "борется за репродуктивную свободу, нашу планету и демократию".

По словам О'Коннелла, они с сестрой категорнично против победы конкурента Харрис - республиканца Дональда Трампа. Артисты требуют остановить существование "Проекта 2025". Согласно ему после победы президент получит неограниченную власть и введет опасные для американцев реформы.

"Мы не можем позволить экстремистам контролировать нашу жизнь, нашу свободу и наше будущее. Единственный способ остановить их и опасную повестку дня "Проекта 2025" - проголосовать и выбрать Камалу Харрис. Голосуйте так, будто от этого зависит ваша жизнь, потому что это действительно так", - добавил брат знаменитости.

К слову, ранее известная певица Тейлор Свифт также поддержала Харрис на выборах. Свой выбор исполнительница объяснила тем, что Камала борется за права американцев и сможет их отстаивать на мировой арене.

Напомним, Трамп резко высказался о Тейлор Свифт, которая поддержала Камалу Харрис.

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