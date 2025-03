Певица пока не комментирует свою выходку.

Известная американская певица Билли Айлиш, которую Spotify назвал самой популярной звездой мира по количеству прослушиваний в 2024 году, возмутила сеть.

В TikTok блогерши Квин Блэквел появилось видео, на котором они вместе с Билли идут на камеру под сопровождение российской песни "Гламур".

"После 7 лет уговоров мы наконец-то снялись вместе", - подписала ролик блогерша.

К слову, Айшлиш неоднократно выражала поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Более того, она посвятила украинцам песню "Your Power" в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine и призвала мир помогать нашей стране.

Реакция украинцев

Украинцы удивились такой выходке певицы и не скрывали свое разочарование в коменатрях:

"У меня нет слов... Просто ужас"

"Почему именно эта песня?"

"Руки опускаются, предательство тотальное"

"Выбор песни - это кринж".

Напомним, ранее стало известно, что россияне распространили фейк о Джареде Лето и Билли Айлиш. Они обнародовали в сети видео, созданное искусственным интеллектом, где отмечается, что артисты якобы планируют приехать в аннексированный Крым.

