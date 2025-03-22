Жители страны-агрессора снова распространили ложь о звездах и даже создали видео с ними.

Российские Telegram-каналы распространили очередной фейк об известных американских артистах Джареде Лето и Билли Айлиш. Они обнародовали на просторах сети видео, созданное искусственным интеллектом, на котором солист рок-группы Thirty Seconds to Mars якобы заявляет о желании приехать в аннексированный Крым.

О дезинформации в сети сообщает издание "Укринформ". В ролике якобы "Джаред Лето" говорит, что планирует выступить в России и в Крыму.

"Когда это все завершится, мы направляемся в Россию, направляемся в Крым. И у меня будет концерт. И ничто не остановит нас, ни одна проклятая вещь", - говорится в сгенерированном ИИ видео.

Видео дня

Журналисты указывают, что на видео хорошо видно, что мимика артиста является неестественной. Россияне создали музыканта с помощью графического редактора.

Также пропагандисты распространяют скриншот якобы "сториз" продюсера американской певицы Билли Айлиш - Брэндона Гудмана. На кадре мужчина "анонсирует" концерт исполнительницы в Крыму. Однако последняя публикация Гудмана в Instagram вышла еще в декабре 2024 года, которую он посвятил рождению ребенка.

Никаких анонсов о концертах ни Билли Айлиш, ни Джаред Лето не делали. Во время войны артистка поддержала украинцев и посвятила нашему народу песню "Your Power".

А вот что касается ее коллеги, то его позиция не так однозначна. В 2022 году Лето поддерживал украинцев, но позже он назвал войну в Украине "проблемой" и размечтался о концертах в РФ. Музыкант рассказал о любви к россиянам во время своего выступления в Сербии.

Напомним, ранее Джареда Лето застали вместе с россиянином Павлом Дуровым. Знаменитости показались в Париже, Франция. Они провели вечер в одном из ресторанов.

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