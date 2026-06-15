'Еще один ночной кошмар': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на Украину

Они выразили соболезнования пострадавшим и показали последствия разрушений, нанесенных российскими ракетами.

В ночь на 15 июня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг атаковал Харьков, Днепр и Киев. Оккупанты использовали для удара 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Известно о многочисленных повреждениях, в частности Киево-Печерской лавре, киностудии имени Довженко и большом количестве жилых домов. Многие украинцы пострадали, также есть погибшие.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. Например, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская написала в своем Instagram об этой ночи так:

"Киев, Днепр, Харьков! Тяжелая ночь! Обнимаю каждого и благодарю всех, кто защищает, спасает, помогает".

Ведущий Анатолий Анатолич также в Instagram эмоционально высказался о стране-агрессоре.

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"Школы, дома, церкви... Их цели уже давно понятны. Они проигрывают на всех фронтах. Осталось одно, что они могут и умеют – террор", – написал он и показал последствия попадания в школу в одном из районов столицы.

Актриса Ольга Сумская также показала пожар после попадания в Киево-Печерскую лавру.

"Лавра! Успенский собор", - написала звезда театра и кино в Instagram.

Ведущий и актер Юрий Горбунов также опубликовал фото горящей святыни в своем Instagram.

"Еще один ночной кошмар в столице. Проклятые кац*апы", – написал он.

Фото своего горящего дома показал участник "МастерШеф" Влад Мицкевич.

"Мой дом! Шахед попал в мой дом. Со мной все в порядке. Мои искренние соболезнования всем, кто пострадал этой ночью", – написал кулинар в Instagram.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Маричка Довбенко рассказала о "прилете" в дом.

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