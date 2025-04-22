По словам блогерши, она обращалась к психологам, психотерапевтам и психиатрам.

Известная украинская ведущая и блогер Алина Шаманская, которая недавно публично обратилась к своему экс-супругу Руслану Ханумаку, рассказала о сложном эмоциональном периоде.

В начале полномасштабной войны она уехала с сыном Артуром в США. Однако в прошлом году они решили вернуться домой. Алина призналась, что очень радовалась, что наконец в Украине, однако потом ее эмоциональное состояние ухудшилось из-за бывшего мужа. Не секрет, что Руслан летом прошлого года уехал за границу во время войны, но потом приехал обратно.

"Я прилетела счастливая. Думала, что моя жизнь в Украине будет насыщенной, яркой: буду ходить на ивенты, премьеры. Но случилось по-другому: изменения произошли через 2 места, когда домой вернулся бывший муж. Все, о чем беспокоилась - это о своем моральном состоянии и состоянии ребенка. Поэтому никаких ивентов, косметологов - было не до того. Кажется, я даже постарела за это время, морщины появились. Была в плохом эмоциональном состоянии. Сейчас начинаю выходить из него! Хочется просыпаться, работать", - рассказала блогерша в проекте "Тур звездами".

Видео дня

Алина также добавила, что обращалась к специалистам. Они не установили ей диагноз "депрессия", однако посоветовали пить антидепрессанты.

"Обращалась к психологу, психотерапевту и даже к психиатру, ведь состояние очень сильно не радовало. Было преддепрессивное, тревожное состояние. Я колебалась, поэтому не принимала антидепрессанты. Думала, что со мной будет что-то плохое. Тревога была. Поэтому не принимала. Действительно: прошло время - и все стало к лучшему", - отметила Шаманская.

К слову, Алина и Руслан Ханумак состояли в браке с 2017 года. Через шесть лет супруги объявили о разводе. У экс-пары есть общий сын Артур, которому 8 лет.

Напомним, ранее Алина Шаманская пожаловалась на экс-супруга Ханумака, который сбежал за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: